Il Cga non ferma le nuove linee del tram, Orlando: "Avanti con la rivoluzione della mobilità"

"Anche il Consiglio di giustizia amministrativa respinge il ricorso contro il progetto del tram, che collegherà tutte le periferie, da Bonagia allo Zen, Sferracavallo e Mondello, con il centro cittadino. Un progetto che prevede anche nuovi parcheggi per favorire lo scambio di mezzi e si integra con quello delle piste ciclabili. Una buona notizia per proseguire il lavoro di un'opera che rivoluzionerà il modo di spostarsi a Palermo, per la vivibilità della città". Esulta con un post su Facebook il sindaco Leoluca Orlando, dopo il "no" del Cga alla sospensiva - chiesta dal Comitato perPalermo - per le nuove linee del tram.

Una bocciatura per i ricorrenti? No, secondo l'ingegnere Fabio Davì, esperto in infrastrutture e tra i componenti del Comitato perPalermo: "Il Cga - dichiara al Giornale di Sicilia - rimanda la decisione immediata al Tar quindi, per noi non è una sconfitta. Questo è un ricorso avviato nei confronti di un piano tram approvato a novembre 2018 dalla maggioranza del Consiglio comunale poi inserito nel Piano urbano sulla mobilità sostenibile (Pums). Non contestiamo i nuovi tram, ma il modo in cui hanno deciso di farli. L’amministrazione non si è mai consultata con i cittadini. Una partecipazione assente".

Ieri i componenti del Comitato perPalermo sono stati invitati dalla Sesta commissione consiliare per spiegare nel dettaglio le presunte citicità del Pums. L'audizione si svolgerà il 22 luglio prossimo.