Sperone, cassonetti colmi di rifiuti ribaltati sui binari del tram: circolazione sospesa

Non un guasto tecnico o un incidente, a bloccare il tram sono i rifiuti. Accade anche questo in città. La circolazione sulla linea 1 Roccella-stazione centrale è stata interrotta per alcuni minuti per via di alcuni cassonetti gettati proprio sopra i binari, con i rifiuti sparsi in strada, all'altezza della fermata Bacile tra lo Sperone e via Amedeo d'Aosta. Ancora ignori gli autori del gesto.

L'Amat, che gestisce il serivizio, ha fermato i mezzi che percorrono la linea. La circolazione è ripresa dopo l'intervento dei carabinieri e del personale Reset.