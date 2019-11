Via Notarbartolo, sporcizia lungo i binari: tram deraglia

Tram deraglia in via Notarbartolo. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi e ha riguardato una vettura della linea 2. Durante l'attraversamento del ponte che sovrasta la linea ferroviaria il convoglio è uscito lentamente dai binari, costringendo l'Amat a interrompere temporaneamente il servizio. Non si registrano danni né feriti tra i passeggeri.

Secondo una prima ricostruzione a causare il deragliamento del tram sarebbe stata la presenza di sporcizia e pietrisco lungo i binari, più precisamente nell'alloggio in cui scorrono le ruote del convoglio. "In pochi minuti - spiega l'ingegnere Ferdinando Carollo, della direzione del servizio tranviario - è arrivata la ditta esterna che si occupa della manutenzione. Uno di quei piccoli incidente che possono capitare, per fortuna senza conseguenze".

Una prima impresa è intervenuta con un macchinario che ha permesso di sollevare la vettura che pesa diverse tonnellate, mentre una squadra di operai specializzati ha ripulito i binari con una idropulitrice. Una volta ripristinate le condizioni di sicurezza il servizio è stato riattivato. "In casi particolari o per disservizi più lunghi - conclude l'ingegnere Carollo - avremmo utilizzato le navette per garantire i nostri passeggeri".