Partorisce sul traghetto Genova-Palermo: mamma e bimbo soccorsi dalla guardia costiera

Aveva fretta di conoscere il mondo e così ha deciso di nascere in mare aperto, senza aspettare che il traghetto su cui era la sua mamma arrivasse in porto. Storia a lieto fine per una donna che si trovava sul traghetto Excelsior della Gnv in navigazione da Genova a Palermo. Ha partorito in mare aperto, a largo della Sardegna. Lo riporta il sito internet dell'Ansa.

Mamma e bimbo sono stati accuditi dal personale di bordo e recuperati dagli uomini della capitaneria di porto, che hanno raggiunto la nave a bordo di un elicottero. Gli uomini della quarta sezione volo elicotteri di Cagliari-Decimomannu, e il personale del 118, hanno raggiunto la nave e un aereosoccorritore marittimo è stato calato a bordo del traghetto, tramite verricello, con un trasportino pediatrico e la barella. Dopo circa 40 minuti mamma e bimbo sono stati prelevati e si trovano ora all'ospedale Brotzu di Cagliari. Le loro condizioni sono buone.