Tre incidenti in meno di un’ora, viale Regione sprofonda di nuovo nel caos

Tre incidenti in meno di un'ora fanno sprofondare viale Regione nel caos. Dopo la fuga di gas di due giorni fa la circonvallazione si è trasformata di nuovo in lungo "serpentone" di auto e moto incolonnate nel traffico. Numerose le pattuglie della polizia municipale inviate sul posto dalla sala operativa per gestire la viabilità. "Agli automobilisti in entrata in città si consiglia di svoltare in direzione via Oreto", si legge in una nota.

Il primo impatto all'incrocio tra viale Regione e corso Calatafimi, dove due automobilisti hanno riportato qualche lieve conseguenza fisica dopo lo scontro. Poco dopo l'incidente che ha avuto le maggiori ripercussioni sulla viabilità: il conducente di un'auto che viaggiava sulla circonvallazione, nella carreggiata in direzione Catania e all'altezza del ponte Corleone, ha svoltato contromano nella parallela - all'altezza di Oliveri - e urtato un altro mezzo.

Il terzo invece è avvenuto nella carreggiata centrale in direzione Catania, all'altezza del negozio Trionfante. "Un automobilista ha urtato due macchine in movimento e si è dato alla fuga", spiegano dalla sala operativa. Sul posto si attende l'intervento di altre pattuglie e del personale della sezione Infortunistica per ricostruire la dinamica degli incidenti.