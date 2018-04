Marcia per la vita, Favorita chiusa e Vivicittà: traffico rivoluzionato nel weekend

Sono diversi gli eventi che influenzeranno la viabilità cittadina nel weekend palermitano. Si comincia domani mattina alle 10, quando si festeggerà la Giornata nazionale della Mutualità” a Palazzo Chiaramonte Steri, in piazza Marina. Dalla polizia municipale mettono in guardia: "E' prevista l’affluenza di numerosi pullman (e auto) dalle province". Alto il rischio traffico. Prima di pranzo invece scatterà la zona pedonale nell'area dello stadio per Palermo-Cremonese. Nel pomeriggio, alle 16.30, è previsto il corteo “Marcia per la vita e la famiglia”, che da piazza Crispi proseguirà fino a piazza Verdi. E domenica il centro sarà coinvolto nella manifestazione Vivicittà per l’intera mattinata. Infine, dalle 7 alle 15, il parco della Favorita sarà chiuso per la manifestazione “Domenica in Favorita”. Ecco nel dettaglio cosa cambia sul fronte viabilità. Una viabilità messa sempre più a dura prova dai numerosi cantieri e anche dalla presenza dei rifiuti che invadono le strade.

Sabato 14 aprile

Ore 12:30 area pedonale. Stadio Barbera, Palermo-Cremonese

Viale del Fante, interdizione del transito veicolare da piazza Leoni a piazza Salerno e delle vie del Carabiniere e Cassarà.

I veicoli provenienti da Pallavicino, percorrendo viale del Fante, per svoltare a sinistra per via Case Rocca per proseguire su viale Ercole, all’interno del Parco della Favorita, in direzione piazza Leoni o svoltare a destra per piazza Salerno (Villa Sofia), proseguendo per viale Croce Rossa.

I veicoli provenienti da via dei Leoni, raggiungeranno Pallavicino dal viale Croce Rossa per immettersi da piazza Salerno in direzione Palazzina Cinese o da viale Diana in direzione Mondello per svoltare a sinistra all’altezza dell’incrocio semaforico di via Mater Dolorosa.

Le fermate dei bus delle vie del Fante e Cassarà per raggiungere il centro città saranno spostate in viale Croce Rossa in direzione piazza Vittorio veneto (Statua).

La zona sarà presidiata dalle pattuglie della Polizia Municipale per la necessaria assistenza agli utenti.

Agli automobilisti che confluiranno nella zona stadio, si ricorda di sostare i veicoli nel rispetto del codice della strada con particolare attenzione alla segnaletica mobile ed ai divieti di zona rimozione.

Ore 16:30: “Marcia per la vita e la famiglia”

Itinerario: partenza da piazza Crispi, via Libertà, via Ruggero Settimo, arrivo a piazza Verdi.

Domenica 15 aprile

Ore 9: “Vivicittà”

IL PERCORSO (COMPETITIVA): PARTENZA ore 9.30 - via della Libertà - Giardino Inglese, si prosegue in direzione statua si percorre in direzione di piazza Vittorio Veneto con giro di boa in fondo alla via Libertà; si ritorna al Giardino Inglese da via della Libertà e si prosegue diritto, via Ruggero Settimo (boa), via Emerico Amari, via La Lumia, via Turati, via della Libertà, Giardino Inglese (arrivo - 2 giri per un totale di 12 km)

IL PERCORSO (NON COMPETITIVA): PARTENZA ore 11.15 via della Libertà - Giardino Inglese, si prosegue in direzione Politeama; si gira per via Emerico Amari, via La Lumia, via Turati per fare ritorno in via Libertà. ARRIVO Giardino Inglese (3 chilometri).

Ore 7: Domenica in Favorita”

Dalle ore 07,00 alle ore 15,00 e comunque sino a cessate esigenze, chiusura al transito veicolare del viale Diana e del viale Ercole e divieto di sosta con rimozione ambo i lati dei viali e strade di collegamento.

Sono esclusi i bus navetta Amat, i veicoli in emergenza, di protezione civile e dell’amministrazione comunale collegati all’evento e della riserva naturale orientata “Monte Pellegrino”.

CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE dalle ore 7,00 alle 15,00: via Case Rocca;

Intero Tratto tra Viale Ercole e Viale del Fante;

Strade di collegamento tra i Viali Diana e Ercole (altezza piazzale dei Matrimoni):

All'interno del Parco della Favorita

tratto compreso tra la Fontana d'Ercole ed il viale Duca degli Abruzzi esclusi i veicoli AMAT- Bus Navetta;

Viale Margherita di Savoia

nel tratto compreso tra Via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello Giusino;

Via Paolo Giaccone e Via Sebastiano Bosio

Strade senza uscita alla sbocco sul Viale Margherita di Savoia (escluso i residenti);

Via della Favorita

divieto di sosta con rimozione ambo i lati nel tratto tra l'ingresso di Viale Diana e Via Martin Luther King, secondo il diario previsto e comunque sino al termine della manifestazione;

Largo Willy Brandt

Tratto tra Via della Favorita e Via Martin Luter King per. soli residenti e domiciliati ricadenti nel tratto di Via Della Favorita, è consentito l'ingresso e l'uscita valido ore 08,00 alle ore 14,00 secondo il diario previsto e comunque sino al termine della manifestazione;

DIVIETI DI SOSTA ore 07,00 alle ore 15,00

Piazza Castelforte intera area interessata dalla rotatoria:

divieto di sosta con rimozione dalle ore 07,00 alle ore 15,00;

Viale Venere conferma del divieto di sosta esistente;

tratto compreso tra piazza Castelforte e sino al civ.20

PERCORSI ALTERNATIVI

Viale Venere:

1) in direzione viale Margherita di Savoia;

2) in direzione viale dell'Olimpo;

Viale Margherita di Savoia:

1) in direzione via Mater Dolorosa;

2) in direzione viale delle Palme;

3) in direzione piazza Valdesi;

"Massima attenzione - raccomandano dalla polizia municipale - agli assi di via Mater Dolorosa; piazza Pallavicino; intersezione tra viale Duca. degli Abruzzi e viale della Resurrezione. Sono esclusi dai provvedimenti i veicoli delle forze dell'ordine, di soccorso, i mezzi di servizio della protezione civile e della riserva naturale orientata Monte Pellegrino e i mezzi dell'organizzazione (con limite di velocità non superiore a 10Km/h); I residenti delle vie Paolo Giaccone e Sebastiano Bosio, a seguito di verifica sulla documentazione da parte del personale del comando di polizia municipale, potranno raggiungere tali vie percorrendo via Margherita di Savoia, compresa nel tratto tra via Mater Dolorosa e via Bosio, per raggiungere le proprie abitazioni. In uscita, i residenti delle vie S. Bosio e via P. Giaccone per raggiungere tutte le direzioni dovranno transitare su via Camarina e successivamente su via Mater Dolorosa