Alla Favorita gara di ciclismo a traffico aperto, i vigili: "Attenti alle bici"

Le votazioni e la manifestazione ciclistica “Gran Galà del Ciclismo” allo Zen - prevista per domenica mattina - cambieranno la viabilità palermitana nel weekend. Dagli uffici della polizia municipale fanno sapere: "In occasione delle elezioni, per consentire ai palermitani di trovare aree di sosta ed agevolare la loro mobilità verso i seggi elettorali, sono sospesi, sia sabato 3 che domenica 4 marzo, i provvedimenti di chiusura al transito in via Libertà (carreggiata centrale), nel tratto compreso tra piazza Mordini/Crispi (escluse), piazza R. Settimo /Castelnuovo, piazza R. Settimo nel tratto di collegamento tra via Turati e via Amari e via R. Settimo, nel tratto compreso tra la piazza R. Settimo-Amari e la via Cavour. Inoltre nelle corsie laterali di via della Libertà sarà consentita la sosta. Gli attraversamenti veicolari sono anch’essi esclusi dalla chiusura. Per l’occasione è revocata l’ordinanza che prevede la pedonalizzazione del Cassaro Basso".

Domenica dalle 8 alle 12.30 per la manifestazione ciclistica “Gran Galà del Ciclismo” allo Zen sarà chiuso al transito il viale PV 46, nel tratto compreso tra viale Cesare Brandi prima di via Patti su entrambe le carreggiate separate da guard-rail; nello stesso tratto è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati. Al completamento dell'ultimo giro, la carovana proseguirà a transito aperto per viale dell'Olimpo, viale Venere, viale Regina Margherita di Savoia, viale Ercole, viale Dia­na, via della Favorita, via Martin Luther King, via Pietro Bonanno. "Si raccomanda cautela nella guida all'interno del parco della Favorita, poiché la carovana completerà l’ultimo giro a traffico aperto", spiegano dalla polizia municipale.