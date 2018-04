Traffico in via Montepellegrino, cambia tutto: arriva l'ordinanza del Comune

"Via Montepellegrino è un'arteria di primaria importanza per la rete stradale cittadina per via degli ingenti volumi di traffico". Con questa motivazione il Comune dà il via libera a un drastico cambiamento destinato a sconvolgere le "abitudini" della zona. Verrà chiuso infatti il varco dello spartitraffico all'altezza dell'ingresso principale del mercato ortofrutticolo.

Il dirigente del servizio Trasporto pubblico di massa e piano urbano del traffico ha emanato ieri un’ordinanza con la quale si dispongono interventi sulla disciplina del transito e della sosta nei pressi dello "scaro". L’area interessata è quella di via Montepellegrino (tratto compreso tra via Biago Petrocelli e piazza Antonino Caponnetto). Il piano sperimentale di riassetto del transito e della sosta in via Montepellegrino - prevede nel dettaglio "la quasi totale chiusura dell’ampio varco dello spartitraffico, presente in corrispondenza dell’accesso principale al mercato ortofrutticolo orientando così i mezzi che intendano effettuare manovre di svolta a sinistra in ingresso e in uscita a eseguire dette manovre in ambiti più lontani dall’ingresso al mercato", nonchè "una particolare disciplina della sosta a servizio dei mezzi per carico-scarico merci del mercato ortofrutticolo”.

Il provvedimento è arrivato dopouna lunga riflessione ed è il culmine del vertice che si è svolto negli uffici del Suap lo scorso giugno, quasi un anno fa. Obiettivo: rendere più fluida la zona e garantire gli spazi di manovra a chi deve entrare nel mercato. In poche parole lo spartitraffico verrà "allungato", con dei dissuasori, con un piccolo varco per il transito pedonale. Sarà istituito il divieto di sosta permanente con rimozione coatta nei due sensi di marcia lungo il margine della carreggiata adiacente al nuovo spartitraffico. La sosta sarà consentita solo ai mezzi che dovranno caricare o scaricare merce dal mercato ortofrutticolo. La nuova segnaletica verrà sistemata dall'Amat.

