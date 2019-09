Riaprono le scuole, ambulanza bloccata nel traffico per 3 minuti in via Domino | VIDEO

E' suonata la prima campanella dell'anno e via Claudio Domino torna a trasformarsi in una trappola per gli automobilisti e per le ambulanze del 118, come quella rimasta imbottigliata ieri per circa 3 minuti. I residenti della strada a doppio senso in zona San Lorenzo hanno scritto alla polizia municipale e al Comune per segnalare l'incubo in cui sono sprofondati ancora una volta dopo la riapertura dell’istituto Majorana, della media Florio e di una materna.

Si tratta di un bacino di circa un migliaio di giovani che raggiungono le loro classi accompagnati dai genitori in auto o in scooter, costretti a districarsi tra mezzi in doppia fila, parcheggiati sui marciapiedi o davanti ai cancelli dei residence vicini. Con i problemi che ne conseguono per i residenti che spesso e da anni restano "in ostaggio" del caos per decine di minuti.

"Purtroppo non è possibile mettere il nostro personale davanti a ogni scuola - spiegano dalla polizia municipale - ma domani manderemo una pattuglia per gestire il traffico. Poi studieremo una soluzione definitiva al problema".