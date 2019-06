Le città con più traffico al mondo: Palermo nella "top" 50, l'incubo è il mercoledì

Palermo e il traffico: una vecchia questione. Soltanto 47 città al mondo sono messe peggio del capoluogo siciliano. TomTom - l'azienda di localizzazione - annuncia i risultati del TomTom Traffic Index, un report che riporta in dettaglio la situazione del traffico in 403 città di 56 paesi nel mondo. Roma è la prima della lista in Italia, città nella quale gli automobilisti trascorrono in media il 39% di tempo in più nel traffico. Seguono nella lista italiana, Palermo (35%), Messina (32%), Genova (31%) e Napoli (30%) – queste le cinque città più congestionate dal traffico nel paese.

Nella regione Sicilia, dopo Palermo c'è Catania (28%), che è al settimo posto in Italia. Guardando alla classifica mondiale, Palermo è al numero 48, Messina al 75 e Catania al 129. Si tratta di una dettagliata analisi del traffico durante tutto il 2018 con interessanti approfondimenti per città e indicazioni in tempo reale. Il 2018 dunque ha visto confermarsi Roma come città più congestionata d’Italia (con un incremento del 2% sul precedente anno), seguita da Palermo che segna un leggero miglioramento: -1%.

Più nello specifico, a Palermo, gli orari di punta della settimana lavorativa sono le 8 e tra le 17 e le 18 con un maggior picco il mercoledì. Le strade con più traffico sono: corso Calatafimi, via Oreto, corso Alberto Amedeo, via Ernesto Basile, via Leonardo da Vinci e via Mariano Stabile.