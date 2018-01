"Strada pericolosa", in Favorita limite di velocità scende a 30 chilometri orari

Nuovi limiti di velocità per chi percorre la Favorita. Con un'ordinanza, il Comune ha istituito il limite di velocità a 30 chilometri orari nel tratto compreso tra viale del Fante (civico 27) e viale Ercole.

"La via - si legge nel provvedimento - è caratterizzata da un elevato grado di pericolosità anche per via della velocità media dei veicoli in transito in doppio senso di circolazione." e inoltre "è ormai frequentata da un crescente numero di ciclisti vista la presenza di due itinerari ciclabili". Da qui la necessità di innalzare i parametri di sicurezza. L'Amat provvederà adesso alla collocazione della nuova segnaletica.