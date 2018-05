Fiumi di droga sull'asse Toronto-Palermo, un arresto

Deve scontare una condanna definitiva a 4 anni e 5 mesi di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti. Per questo motivo la polizia ha arrestato Pietro Tirenna, 43 anni, riconosciuto colpevole dello smercio in città di droga fatta arrivata dal Canada.

Gli agenti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo lo hanno rintracciato nella sua abitazione e lo hanno portato al Pagliarelli. Tirenna, lo scorso marzo, era risultato destinatario di un sequestro patrimoniale.