Minimaratona e processione, viabilità stravolta nel weekend

Cultura, sport, religione. Sono numerosi gli eventi che influenzeranno la viabilità nel fine settimana. Si parte con la minimaratona di domani (Favorita parzialmente chiusa) che si svolgerà in contemporanea con la consueta cerimonia a piazza Vittorio Veneto in occasione del 72° anniversario della proclamazione della Repubblica. Nel sagrato della Cattedrale è previsto un concentramento di fedeli per la festa regionale dell’Azione Cattolica ed infine in piazza Verdi è stato organizzato un raduno di motoveicoli.

Da sabato e fino a domenica si terranno delle manifestazioni nel complesso monumentale Castello a Mare che modificheranno parzialmente la viabilità in via Patti. Domenica - di mattina - si svolgerà la manifestazione ciclistica “Ciclopalermo Mondiale” con partenza da via Bonanno, mentre nel tardo pomeriggio, come ogni anno, la processione religiosa del Corpus Domini partirà da piazza San Domenico per giungere in cattedrale. Le limitazioni alla circolazione veicolare previste per la Fiera del Mediterraneo continueranno fino alla conclusione prevista per domenica 10 giugno. Ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti.

Sabato 2 giugno

In occasione della tradizionale cerimonia in piazza Vittorio Veneto, istituito il divieto di sosta dalla mezzanotte e fino alle 20 dell'intera piazza. Resteranno chiuse al traffico, dalle 9 alle 12 e dalle 17.30 alle 20: viale Croce Rossa, nel tratto compreso fra via Emilia e piazza Vittorio Veneto e in quello tra via Littore Ragusa e piazza Vittorio Veneto sul lato destro nel senso di marcia. Ancora, niente auto anche lungo via dell'Artigliere e via del Granatiere - sempre nelle stesse fasce orarie. Chiuse anche via Brigata Verona, nel tratto compreso tra viale Campania e piazza Vittorio Veneto e via Libertà, nel tratto compreso da piazza Veneto a viale Lazio.

Sabato mattina farà sosta a Palermo, precisamente in piazza Verdi, il “Giro di Sicilia in vespa 2018”. Per l'occasione dalle 7 alle 11, in deroga all'area pedonale, sul lato dove ricade l'ufficio postale, solo per i motoveicoli iscritti alla manifestazione sono consentiti l'accesso, l'uscita e la sosta temporanea.

In occasione della "Minimaratona di Sicilia", che si svolgerà sempre sabato all'interno del Parco della Favorita, resterà chiusa alle auto, dalle 7 alle 12.30, viale del Fante nella carreggiata laterale davanti allo Stadio delle Palme. Viale Ercole, nel tratto compreso tra viale Margherita di Savoia e sino all'Isola di traffico di fronte alla fontana d'Ercole e la strada di collegamento per la Palazzina Cinese. Sempre in viale Ercole, transennamento del tratto tra piazzale dei Matrimoni e strada di ritorno da viale Diana, che invece dovrebbe restare aperta al traffico veicolare. Niente auto, dalle 7 alle 12.30, anche in viale Margherita Di Savoia nel tratto compreso tra via Mater Dolorosa e Cancello Giusino/Viale Ercole. Così pure Case Rocca.

Da sabato fino a domenica 3 giugno si terranno manifestazioni nel complesso monumentale “Castello a Mare” che modificheranno parzialmente la viabilità in via Patti, che chiude al traffico veicolare dalle 8 di sabato alle 3 di domenica. Dalle 10 (fino alle ore 18) nel sagrato della Cattedrale si svolgerà la festa regionale dell'Azione Cattolica Italiana. Si prevede un grande assembramento fedeli con arrivo di numerosi pullman.

Domenica 3 giugno

In vista della processione religiosa la porzione non pedonale di piazza San Domenico resterà vietata ai veicoli, dalle 8 alle 21. Mentre, a partire dalle 19, chiuderanno temporaneamente al passaggio del corteo: via Gagini, tratto compreso tra via Cavour e piazza San Domenico, via Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra Porto Salvo e via Roma, e deviazione di tutti i flussi di traffico provenienti da via Isnello, via Paternostro, via Della Loggia e via Dei Tintori sulla stessa via in direzione di Foro Umberto I. Lo stesso avverrà tra piazza della Vittoria e via Matteo Bonello. Previsto il divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle 14 alle 21,30 in via Dell'Incoronazione (intero tratto stradale compreso tra piazza Sell'Angeli e via Matteo Bonello), piazza Sett'Angeli - intera piazza compresa tra via S.Agata alla Guilla, via delle Scuole, via Dell'Incoronazione e via Simone Bologna, e via Simone Bologna nell'intero tratto stradale compreso tra piazza Sett'Angeli e corso Vittorio Emanuele.

Prevista in giornata anche la manifestazione ciclistica “Ciclopalermo Mondiale” con partenza da via Bonanno e diretta a Monte Pellegrino. Dalle 8.30 alle 12.30 sarà istituito il senso unico in piazza Generale Cascino, nel tratto compreso tra la via Sadat e la via Isaac Rabin senso unico; in via Martin Luther King, nel tratto compreso tra la via I. Rabin e la via Sadat. Divieti di sosta in vari tratti in via Anwar Sadat, via Isaac Rabin sarà a senso unico.