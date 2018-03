Facevano "viaggiare" la cocaina dalla Lombardia a Palermo: 5 condanne

Tutti condannati, con pene comprese tra 10 e 6 anni di carcere. Si è chiuso così il processo nato dall'operazione antidroga condotta lo scorso anno dalla polizia e che ha portato all'arresto di cinque persone accusate di traffico di cocaina dalla Lombardia a Palermo, passando per la Calabria. Il gup Maria Cristina Sala ha inflitto 10 anni a Omar Ribaudo e Salvatore Ficarotta; 8 anni a Luciano Virzì; 6 anni e 4 mesi a Paolo Rizzo; 6 anni e 2 mesi a Francesco Graffeo.

L’operazione era stata chiamata “Dead Dog”, dall’espressione utilizzata da parte di una persona coinvolta nel giro di droga, nei confronti di Ribaudo (“Muriu u cani”). Secondo l'accusa Ribaudo - rintracciato e catturato a Como dalla squadra mobile locale - gestiva le operazioni dall’hinterland milanese: pianificava e organizzava lo smercio della coca, fino a Villa San Giovanni. Toccava a Ficarotta concludere il "percorso". Il corriere del gruppo criminale era Luciano Virzì, di Medaglie D’Oro (già arrestato nel 2014 a Palermo perché trovato in possesso di 1.700 chili di cocaina, appena ritirati a Villa San Giovanni). Agivano invece a Palermo e nelle altre città siciliane Paolo Rizzo e Francesco Graffeo, del Villaggio Santa Rosalia (pizzicati mentre trasportavano cocaina a Caltanissetta)". I due - il 7 dicembre 2015 - erano stati fermati sulla Palermo-Catania, all'altezza di Scillato, trovati in possesso di droga e poi arrestati dopo la perquisizione dell'auto e in casa.

Gallery