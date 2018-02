Brancaccio, la viabilità alternativa non convince: rinviati i lavori al ponte di via Giafar

Rinviati i lavori di manutenzione al ponte di via Giafar. Il Comune ha tirato il "freno a mano" per due motivi: il maltempo e soprattutto le difficoltà a garantire una viabilità alternativa senza congestionare il traffico in tutto il quartiere di Brancaccio.

E' quanto riferisce il presidente della commissione Urbanistica, Giovanni Lo Cascio, che spiega: "I lavori sono stati rinviati sine die. Prima di stabilire la data di apertura del cantiere, si attendono i dati sul traffico veicolare da parte degli uffici preposti. Il rischio di paralizzare la circolazione è alto e si sta pianificando una chiusura che abbia un impatto più ridotto possibile. Inoltre, con questo tempo, non sarebbe stato possibile effettuare al meglio la manutenzione del cavalcavia".

I lavori, che sarebbero dovuti iniziare ieri, impongono il blocco del traffico veicolare e pedonale per circa quaranta giorni. L’Anas interverrà nella parte inferiore della struttura, mentre gli operai del Comune si occuperanno della parte superiore. Nel dettaglio, è previsto il ripristino dei giunti di dilatazione del ponte e delle parti ammalorate dell'intera struttura. Per sopperire alla chiusura del cavalcavia, saranno garantiti percorsi alternativi, quali il cavalcavia di Bonagia (via Papa Giovanni XXIII) e quello di via Conte Federico.

Provvedimenti insufficienti secondo il presidente della Seconda circoscrizione Mario Greco, che in una nota afferma: "Una valida alternativa poteva essere quella di anticipare l'attivazione della bretella autostradale da e per il Forum, opera già finanziata ed in programma di realizzazione; oppure la riapertura momentanea della rotonda autostradale di via Oreto".

Dello stesso avviso Salvo Galati, referente mobilità e trasporto pubblico del movimento "Cittadini in rete": "Sarebbe stata cosa buona e giusta completare gli svincoli che portano al Forum e poi aprire il cantiere per i lavori al ponte di via Giafar. La chiusura infatti comporta ripercussioni al traffico non solo sulla Seconda circoscrizione, ma anche sulla Terza". Anche gli autobus cambieranno percorso: in particolare la linea Amat 212, che collega viale dei Picciotti a Croceverde. "Per arrivare a Ciaculli - conclude Galati - sarà necessaria una deviazione in via Conte Federico e in viale Regione siciliana".