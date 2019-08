Weekend da bollino nero per il traffico, sospesi i cantieri in autostrada

Cantieri sospesi sulle autostrade nel weekend e nei giorni del 14 e 15 agosto, pattuglie in reperibilità e un piano operativo di Asp e 118 per assicurare l'adeguata assistenza sanitaria. La prefettura, che ha riunito il Comitato operativo per la viabilità (Cov), affronta il traffico da bollino nero previsto per oggi, domani e i weekend di questo mese.

Alla riunione hanno partecipato il dirigente della polstrada di Palermo, carabinieri, vigili del fuoco, Protezione civile, la città metropolitana, polizia, Cas, Anas, Asp, Sues 118 e i referenti dei comandi di polizia municipale di Altavilla Milicia, Bagheria, Carini, Casteldaccia, Isola Delle Femmine e Capaci.

L'attenzione si è concentrata sull'incremento di traffico previsto per le giornate di ferragosto e del contro esodo, in particolare su l'A29 Palermo-Mazara del Vallo, sull'A19 Palermo-Catania e sull'A20 Palermo-Messina, e sulla viabilità alternativa della statale 113 in entrambe le direzioni di marcia. I percorsi alternativi dovranno prevedere il rispetto dei divieti di sosta e il posizionamento di idonea segnaletica.

I rappresentanti del Cas e di Anas hanno comunicato la chiusura o la sospensione dei cantieri aperti nei giorni del fine settimana e del prefestivo e festivo di ferragosto, per una più fluida circolazione.

Cas e Anas hanno inoltre assicurato "la pronta attivazione di piani di intervento operativo in casi di necessità e l'impiego dei pannelli a messaggio variabile per avvisare della presenza di incidenti e code" nonché "la presenza di pattuglie in reperibilità, comunque operative nelle giornate caratterizzate dal bollino nero (sabato e domenica) e nel prefestivo e festivo di ferragosto".

Asp e 118 hanno messo a punto un piano operativo per assicurare l'adeguata assistenza sanitaria nei giorni ritenuti di particolare criticità.

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali di comunicazione (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione Cciss per iPhone, canale Twitter del CCISS, Isoradio, Onda Verde sulle Radio-Rai e sul Televideo Rai). Per la rete stradale Anas è possibile utilizzare l'applicazione "Vai"cscaricabile dal sito www.stradeanas.it e disponibile anche per Smartphone. Numero unico telefonico 800.841.148.