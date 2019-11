Autostrada chiusa per un giunto saltato, code e caos a Termini Imerese

Traffico impazzito questa mattina sull'autostrada Palermo-Catania, in direzione della città etnea. Oltre cinque i chilometri di coda all'altezza di Termini Imerese. "Praticamente un inferno", racconta a PalermoToday un'automobilista rimasto intrappolato stamattina intorno alle 10. Diverse le segnalazioni giunte alla redazione, già a partire dalle 7 del mattino. A mandare la circolazione in tilt la chiusura dell'A19 tra gli svincoli di Termini e quello dell’agglomerato industriale. L'uscita obbligatoria è scattata da ieri a causa di un giunto "saltato" sul viadotto Fiumetorto.

Gli automobilisti che procedevano in direzione Catania sono stati costretti a imboccare lo svincolo per Termini Imerese per poi tornare in autostrada dopo aver superato l’agglomerato industriale, prima della diramazione per A19 in direzione Catania e per la A20 verso Messina.

Dall'Anas fanno sapere che alle 9,30 di questa mattina il tratto è stato riaperto al traffico. "Momentaneamente - si legge in una nota - ai soli veicoli non eccedenti le 3,5 tonnellate. Sono stati infatti ultimati qualche ora in anticipo rispetto alle previsioni i lavori finalizzati al risanamento di un giunto di dilatazione avviati con urgenza nella serata di ieri e proseguiti per tutta la notte per ridare continuità alla circolazione autostradale. Fino alla serata di oggi, martedì 19 novembre, i mezzi eccedenti le 3,5 tonnellate dovranno continuare a percorrere l’itinerario alternativo, costituito dalla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, tra lo svincolo di Termini Imerese e quello di Agglomerato Industriale".



