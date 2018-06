Trabia, nelle loro macellerie la luce è a "scrocco": arrestati due titolari

Magneti sui contatori per rubare l'energia elettrica all'Enel. Salvatore e Vincenzo Fortunatis, trabioti rispettivamente di 69 e 45 anni, titolari di due macellerie del centro cittadino mercoledì scorso sono stati arrestati dai carabinieri per furto aggravato continuato. Circa quarantamila euro (ventimila euro per ogni esercizio commerciale) il danno stimato dai tecnici dell'Enel, intervenuti sul posto insieme ai militari.

I due trabioti sono finiti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta ieri mattina nel Tribunale di Termini Imerese: in attesa del processo, il giudice ha stabilito di applicare la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.