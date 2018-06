Villette "ripulite" a Trabia, scatta il secondo arresto

In due svaligiano due villette di Trabia, ma mentre uno dei dei malviventi viene arrestato il giorno stesso il complice riesce a scappare. A distanza di pochi giorni, anche il secondo ladro è finito in manette. I militari dell'Arma hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per Antonio Cometa, 61 anni di Termini Imerese.

I fatti risalgono al 25 maggio scorso. L'uomo avrebbe agito con Antonino Sansone, arrestato il giorno stesso e trovato in possesso della refurtiva.