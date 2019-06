In casa hanno una piantagione di cannabis: arrestati marito e moglie, denunciati i figli

Avevano "riadattato" una stanza della loro casa a Torretta, trasformandola in una serra per la coltivazione della droga. Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato marito e moglie, Matteo Lo Bianco e Maria Cintura, entrambi di 57 anni.

I militari dell’Arma, nei pressi di pian dell’Occhio, hanno notato che più persone si immettevano nella strada di accesso a un terreno che portava poi a un’abitazione isolata. Sono così scattati i controlli. Nel corso della perquisizione hanno accertato che i coniugi avevano allestito una piantagione indoor completa di lampade, reattori, impianti di condizionamento d aspirazione, tutto collegato abusivamente alla rete elettrica pubblica, così come confermato da una squadra di tecnici di E-Distribuzione intervenuti sul posto.

Complessivamente sono state rinvenute e sequestrate 132 piante di cannabis indica, già in stato di essicazione, dell’altezza di circa un metro e mezzo. La droga è stata inviata al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti per le analisi quantitative e qualitative.

Marito e moglie, dopo la convalida dell’arresto, sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Contestualmente sono stati denunciati il figlio19enne per furto di energia elettrica e la figlia 29enne, per detenzione abusiva di munizioni. I militari dell'Arma hanno infatti trovato e sequestrato 25 cartucce calibro 12 detenute abusivamente.