Dopo le esondazioni sì alla messa in sicurezza del torrente Gangi: lavori per 137 mila euro

Nei mesi scorsi a causa della pioggia il torrente Gangi, nell'omonimo paese, era esondato creando allagamenti e frane. Oggi il via libera ai lavori di messa in sicurezza. Gli interventi sono stati autorizzati dopo la dichiarazione dello stato di calamità naturale da parte della Gunta regionale e, successivamente, dello stato di emergenza da parte del governo nazionale.

Sono stati i tecnici del dipartimento regionale della Protezione civile dopo sopralluoghi a individuare le zone dove effettuare gli interventi: sul torrente Gangi in contrada Sacupo con la pulitura del tombino danneggiato, di un tratto dell'alveo del torrente e il ripristino della sede stradale per circa 300 metri; in contrada Piano, pulitura dell'alveo e fornitura e posa in opera di gabbioni metallici; in contrada Piano Vuoci, ripristino muro di spalla di attraversamento in calcestruzzo completo di guardrail e sistemazione di un tratto del torrente con posa in opera di materasso-reno e gabbioni metallici; in prossimità dell'attraversamento sulla provinciale 62 pulitura dell'alveo per circa 350 metri; in contrada Terrati in prossimità del depuratore comunale e dell’attraversamento carrabile pulitura dell'alveo e in contrada Casalgiordano-Terrate pulitura dell'alveo.

I lavori inizieranno la prossima settimana. Il Comune di Gangi si è impegnato a rendere disponibili in tempi brevi le eventuali aree di proprietà privata che potessero essere interessate nella esecuzione dei lavori che saranno effettuati dalla ditta Ecol 2000 srl di Messina. L'ammontare complessivo dell'intervento è stato stimato in 200 mila euro la Ecol 2000 S.r.l ha offerto un ribasso netto del 8,95% che ha determinato un importo dei lavori di 127.470 euro oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a diecimila euro per 137.470 euro totali. I lavori, ricorrendo i presupposti della somma urgenza, dovranno essere compiuti entro 90 giorni.

"L'approssimarsi della stagione invernale - spiega il sindaco Francesco Migliazzo - ha reso necessario e ormai indispensabile l'intervento di pulizia degli alvei del nostro torrente".