VIDEO | Topo scorrazza in una classe dell'Iti Volta, la preside: "Derattizzazione fatta a Natale"

Un topo scorrazza in una classe all'Alessandro Volta ed è subito caos. La lezione viene interrotta e gli alunni cominciano a dargli la caccia. E' successo in un'aula che si trova al secondo piano dell'Istituto tecnico superiore lunedì scorso. Protestano gli studenti, che a PalermoToday dicono: "Non è ammissibile una situazione del genere, pretendiamo maggiore attenzione da un punto di vista igienico".

"La scuola - dichiara la preside Margherita Santangelo - è stata sottoposta a dinfestazione e derattizzazione durante le scorse vacanze di Natale. Un intervento a spese dell'istituto che facciamo ogni anno. Al momento non ritengo sia opportuno ripetere l'intervento di sanificazione nuovamente, dato che è appena stato fatto".

Secondo il dirigente scolastico, dato anche il piano in cui l'aula si trova, sarebbe improbabile che il piccolo roditore sia entrato da fuori: "Sembra più - continua Santangelo - un topolino di laboratorio. A portare i topi in aula potrebbero essere stati i ragazzi. L'anno scorso è successo un fatto analogo. Chiaramente se dovessimo avere invece conferma della presenza di altri topi nell'istituto prenderemo tutti i provvedimenti del caso".

La dirigente passa poi dalla difesa all'attacco: "Approfitto dell'occasione - conclude la preside - per dire che sarebbe oppurtuno che il Comune provvedesse a fare un intervento di sanificazione all'esterno della scuola. Ogni lunedì nel quartiere c'è un mercato abusivo e quando gli ambulanti vanno via qui rimane una discarica".