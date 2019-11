Scuola Monti Iblei invasa dai topi, monta la protesta dei genitori e i bimbi restano a casa

Topi perfino dentro gli armadietti dei bambini. Niente lezioni questa mattina per la maggior parte dei bambini che frequentano l'elementare della Monte Iblei, in via Monte San Calogero, traversa di via Belgio. Le mamme hanno deciso di non fare entrare i loro figli perchè all'interno del plesso Fava è stata registrata la presenza dei roditori. "Sono lì - racconta una di loro, Lia Miliccia - da circa un mese. Ieri l'ultimo avvistamento in una classe: le maestre hanno fatto uscire i bimbi dall'aula e hanno controllato tutti i loro zaini per accertarsi che qualche topolino non fosse finito dentro. E' assurdo, stiamo parlando di una delle migliori scuole di Palermo".

Precedentemente i topolini hanno lasciato traccia del loro passaggio anche all'interno degli armadietti dove i piccoli alunni lasciano i loro libri: "Hanno rosicchiato il materiale scolastico - continua la mamma - e sono state avvistate anche le loro feci". Le mamme hanno paura per la salute dei loro bimbi e chiedono che all'interno della scuola venga fatta la derattizzazione. "Il dirigente scolastico ci ha detto che ha fatto regolare richiesta un mese fa, ma per motivi burocratici ancora l'intervento non è stato eseguito. Questa settimana il consiglio di istituto ci ha chiesto di raccogliere i soldi per fare la derattizzazzzione privatamente e noi abbiamo detto di sì ma, anche questa seconda potenziale soluzione, non è stato messa in atto".

Le mamme si sono stancate di aspettare e chiedono risposte certe al problema: "Oggi su trenta classi sono entrate in aula solo due classi. Aspettiamo risposte dalla preside per capire se portare avanti o meno la protesta anche domani". La redazione di PalermoToday ha provato a contattare la dirigente scolastica per sentire la sua versione dei fatti ma è stato impossibile parlarci.

Solo una settimana fa i roditori sono stati avvistati all'interno del plesso Valverdere della scuola Rita Atria che - dopo la protesta delle mamme - è stato chiuso in attesa della derattizzazione.