Mattine da incubo a Boccadifalco: "I topi hanno invaso la scuola elementare"

"I topi sono entrati a scuola e hanno invaso tutti i locali". Sos dalla scuola elementare Boccadifalco, che ha il suo ingresso in via Giovan Battista Palumbo, non distante da via Pitrè. Da qualche giorno è esploso l'incubo topi. A lanciare l'allarme è il Comitato per Boccadifalco: "Questa è la situazione che i genitori e soprattutto i bambini hanno trovato all'inizio della stagione scolastica - sottolineano i residenti della zona -. Senza contare la spazzatura che incivilmente è stata buttata accanto ai contenitori: c'è una discarica a cielo aperto che più volte abbiamo segnalato, richiedendo controlli, telecamere e presenza di vigili urbani. Adesso a preoccupare è anche la presenza dei ratti. Si richiede oltre la pulizia della discarica, una derattizzazione urgente nella zona. Bisogna intervenire principalmente all'interno della scuola".

