Tommaso Natale, chiuso l’ufficio postale: "Residenti costretti ad andare a Mondello"

A Tommaso Natale chiude l’ufficio postale e si moltiplicano i disagi per i residenti. "Doveva essere una chiusura celere, per consentire i lavori interni alla struttura - dice il vicepresidente della settima circoscrizione Fabio Costantino -. In realtà il tempo si è notevolmente allungato, creando disagi agli abitanti del quartiere che non possono usufruire dei servizi di Poste italiane. L’alternativa è lo spostamento verso gli uffici di Partanna-Mondello. E' per tale motivo che ho inoltrato una richiesta ufficiale al direttore di filiale, sottoponendo il problema e facendo presente che a lamentarsi ci sono anche anziani e disabili, che non essendo automuniti, sono costretti a spostamenti che arrecano loro notevoli disagi".

“Inoltre - conclude Costantino - considerato che il carico lavorativo degli uffici postali limitrofi è sensibilmente cresciuto, il personale non è sufficiente a sobbarcarsi le richieste degli utenti del quartiere di Tommaso Natale. Il risultato? Lunghissimi tempi di attesa che con l’estate alle porte arrecano disagi alle fasce più deboli, ovvero ad anziani e disabili”.