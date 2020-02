Figuccia: "Tolleranza zero sui rifiuti, Orlando impari dall'ex sindaco di New York"

"Le preoccupazioni destate dai dirigenti sindacali e dagli stessi dipendenti della Rap sono fondate ma senza dubbio addebitabili all'amministrazione Orlando". A dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell'Udc all'Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia per il quale "da 60 anni si continua ad abbancare conservando diabolicamente uno status quo che ha congelato ogni percorso di rinnovamento verso sistemi di smaltimento dei rifiuti moderni e competitivi, verso una raccolta differenziata mai e dico mai effettivamente partita, verso una visione operativa ed ecosostenibile lungi dal giogo dei vecchi proclami pubblicitari in salsa Riciclone che non hanno più alcun appeal nei cittadini".

"Palermo - aggiunge Figuccia - meriterebbe di più a partire dall'impegno di un sindaco che alla sua veneranda età è più che mai assopito e proiettato su altri fronti certamente più comodi rispetto a quella cruda realtà di dissesto finanziario che attanaglia il comune di Palermo sul quale grava l'intero universo delle partecipate. E' proprio il primo cittadino che dovrebbe dare un'impronta serie e coincisa alla propria città come lo fece negli anni 90' Rudolph Giuliani a New York, che con la sua tolleranza zero avviò la ripulitura di senza se e senza ma. Oggi siamo anni luce lontani da quelle condotte chiare e autorevoli che dovrebbero contrassegnare la guida della nostra città e invece ci ritroviamo in un anarchia che non è più tollerabile soprattutto - conclude - se pensiamo che i temi legati alla sostenibilità ambientale e alla salute dei cittadini sono speculari ed estremamente importanti"