La donna scomparsa dall'ospedale Villa Sofia, i familiari tornano a sorridere: "E' stata ritrovata"

Fine dell'incubo per i familiari di Tiziana Monticciolo, la donna di 45 anni di Cinisi della quale non si avevano notizie da giovedì scorso. La donna si era allontanata dall'ospedale Villa Sofia e i parenti ne avevano denunciato la sparizione. Secondo quanto riferiscono adesso alcuni congiunti alla redazione di PalermoToday, la 45enne è stata ritrovata dai carabinieri e condotta in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sulla base di quanto era stato riferito al momento della denuncia, pare che soffra di alcuni problemi di salute e alterni momenti di lucidità ad altri in cui cade in stato confusionale. La scomparsa era stata anche segnalata alla nota trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto”.