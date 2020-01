Evade fisco per oltre 135 mila euro, maxi multa per il titolare di un b&b in centro

La guardia di finanza "sbuca" in un bed and breakfast e inguaia il titolare della struttura. E' successo in centro. A far scattare i controlli è stata un’accurata analisi economica svolta nel settore ricettivo turistico extra alberghiero che, negli ultimi anni, ha fatto segnare un aumento dell’offerta con prezzi relativamente contenuti.

Il blitz in centro è stato messo a segno dai finanzieri del secondo Nucleo Operativo Metropolitano di Palermo che hanno fatto scattare la verifica fiscale nel B&B. "Una struttura - dicono dalla guardia di finanza - che era completamente sconosciuta al fisco. Le Fiamme Gialle, a conclusione di un’attività di verifica, hanno contestato al titolare della struttura violazioni relative all’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposizioni dirette e indirette".

Ed è scattata la maxi multa (ma non la denuncia). "In particolare - concludono dalla guardia di finanza - sono stati segnalati all’Agenzia delle Entrate ricavi sottratti all’imposizione fiscale per una somma complessiva di oltre 135 mila euro e un’Iva dovuta all’erario e non dichiarata pari ad oltre 13 mila euro".