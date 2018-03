Tiramisù day, Palermo tra le città più golose d'Italia

Nella giornata nazionale dedicata al tiramisù che si celebra il 21 marzo il dessert al cucchiaio a base di savoiardi inzuppati nel caffè, conferma la sua posizione di dolce più amato anche a domicilio. Secondo l’osservatorio Just Eat, l’app che consente di ordinare online pranzo e cena a domicilio in tutta Italia e nel mondo, il tiramisù è il re dei dolci a domicilio con 9.400 chili ordinati nel 2017 in Italia analizzando 10 città. A Palermo in particolare la passione per questo dolce a domicilio è in crescita.

Il tiramisù è il dolce più ordinato a domicilio in Italia con 9.400 chili totali ordinati nel 2017. Gli ordini sono incrementati del 75% nel territorio palermitano. La variante classica del tiramisù è la preferita dai palermitani a domicilio. Il più ordinato online - dopo quello classico - è la variante al pistacchio, seguito dalla torta tiramisù realizzata con una base di pan di spagna inzuppata di caffè e un soffice ripieno di crema al mascarpone. Si tratta di dati resi noti, proprio nel Tiramisù day, dall'osservatorio Just Eat.