Vigili fermano 10 tir in viale Regione e li portano in piazzale Lennon: controlli e multe

Dieci tir controllati,13 multe. E' il bilancio delle verifiche disposte dalla polizia municipale sui mezzi pesanti in transito per viale Regione. I vigili sono intervenuti insieme al Centro mobile di revisione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il comitato albo trasportatori. I tir fermati sono stati poi portati nella postazione allestita in piazza John Lennon dove ieri mattina sono stati effettuati i controlli. Nel mirino otto autoarticolati con relativi rimorchi e due autocarri.

"Si tratta di controlli finalizzati alla tutela della sicurezza stradale - spiegano dal comando di via Dogali -. Oltre alla regolarità tecnica e amministrativa della documentazione delle merci, vengono accertati i tempi di guida e di riposo dei conducenti, le condizioni secondo la normativa Adr per il trasporto su strada di merci pericolose e la normativa Atp sul trasporto refrigerato a temperatura controllata di derrate alimentari".

Dagli accertamenti di ieri è emerso che soltanto un tir era in regola. Il bilancio è di 13 sanzioni, di cui cinque per mancanza di documentazione a bordo, quattro per dispositivi mal funzionanti, una per rimorchio non conforme alle prescrizioni, una per omessa revisione, una per mancanza della documentazione relativa al cronotachigrafo, una per il trasporto di merce non consentita dalla licenza. "Quest’ultima violazione - dicono da via Dogali - è stata elevata al conducente di un autocarro che trasportava due motori marini e turbine avendo una licenza di trasporto per prodotti surgelati ittici e alimenti freschi. Per lui è scattata una sanzione di 4.130 euro e il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi. Nell’ultimo intervento effettuato il mese scorso sono stati controllati 10 tir, 5 de quali sanzionati per diverse irregolarità riscontrate".