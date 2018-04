Effetti speciali in viale Piemonte: tutti seduti e in silenzio per il ritorno del Tiffany

Epocali scazzottate, alluvioni di effetti speciali, morti a go-go. E' Avengers Infinity War il film scelto per il taglio del nastro del Tiffany Cityplex che, dopo una chiusura durata sette anni, ri-alza il sipario oggi pomeriggio alle 16. L’ultimo film della Marvel dedicato ai suoi famosi personaggi che negli Stati Uniti ha incassato 630 milioni di dollari nel suo primo weekend al cinema, sarà proiettato oltre che in sala 3, anche in sala 4 con sistema Dolby Atmos, una sofisticatissima tecnologia audio surround digitale che riproduce i suoni in 3D. Nelle altre due sale, invece, sarà proiettato “Loro 1”, la prima parte del nuovo film di Paolo Sorrentino con protagonista Toni Servillo nei panni di Silvio Berlusconi.

Il nuovo cinema al civico 38 di viale Piemonte, che ha assunto 11 dipendenti, conta quattro sale da 500 posti complessivi. La più grande ha 240 sedute, quella più piccola 40, mentre le altre due rispettivamente 160 e 60. Le poltrone sono sliding, i film possono essere proiettati sia in 2D che in 3D e i proiettori sono ad alta definizione in 4k.

Aperto dagli stessi titolari del Metropolitan di viale Strasburgo - Saverio, Tonino, Nunzio e Piero Di Patti - è però l’unico cinema in città ad avere il sistema Dolby Atmos, una tecnologia che si basa non più sulle casse ma sugli oggetti sonori. Il processore, individuando questi oggetti, sceglierà da quale altoparlante in sala verrà fuori il suono rendendo anche l’audio tridimensionale.

La programmazione

Il 30 aprile: “Loro 1” sarà proiettato alle ore 16.10, alle 18.20, alle 20.30 e alle 22.40. Costo d’ingresso 4 euro. Gli orari di “Avengers: infinity war”, invece, sono 16.30, 19.30 e 22.30 se visto in 2D. Chi scegliesse però di vedere l’ultimo film di fantascienza prodotto dalla Marvel con il sistema Atmos può scegliere tra i seguenti orari: 16, 19 e 22. Costo d’ingresso 7,50 l’intero, 5,50 il ridotto. Da martedì 1 maggio: sala 1 “Loro 1” (alle ore 16.10, 18.20, 20.30 e 22.40), sala 2 “A beautiful day” (alle 16.30, 18.30, 20.30 e 22.30), sala 3 “Game night” (alle 16.30, 18.30, 20.30 e 22.30), sala 4 con sistema Dolby Atmos 2D “Avangers Infinity War” (alle 16, 19 e 22).