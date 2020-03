"The wall of romeo and giulietta" per l'emergenza Covid-19

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Ama e cambia il mondo”E anche il social network made in Italy “The wall of Romeo and Giulietta” www.thewallofromeoandgiulietta.com scende in campo contro la lotta al COVID-19. La piattaforma nata pochi mesi fa è la riproduzione digitale del muro veronese di Giulietta, dove chiunque da casa in tutto il mondo può postare una dedica d’amore, una scritta, una foto o una video dedica, per poi condividerla su altri social o inviarla via mail o whatsapp. Il suo creatore CEO & Founder Stefano Scalia ha comunicato il seguente messaggio: “In questo momento così critico a livello globale, bisogna mettere da parte il superfluo e fare il possibile per aiutare chi cerca di aiutarci”.

Per questo motivo registrandosi alla piattaforma e realizzando un post sul WALL nei formati a pagamento, si potrà scegliere di donare 3, 5 o 7 euro utilizzando il codice COVID-19, la raccolta durerà 60 gg e tutto il guadagno verrà donato in favore della lotta al virus. Una dedica d’amore per la fidanzata, i propri cari o chiunque non si possa raggiungere fisicamente lo si può fare in modo digitale, usando la coppia di innamorati più famosa del mondo. Fondamentale la condivisione. #thewallofromeoandgiulietta