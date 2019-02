Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ritornano gli appuntamenti con “Testimoni di speranza nella città”, l’iniziativa del Movimento Pro Sanctitate con la quale vogliamo dialogare con uomini e donne di speranza, che in questa nostra città di Palermo sono un segno di come si può coniugare fede e vita, santità e fraternità, parole e gesti concreti di accoglienza. In questo anno nel quale il tema affrontato è: “Uno più uno: la santità è contagiosa” desideriamo partire dalla famiglia, primo luogo di accoglienza, di esercizio dell’amore, della donazione: Famiglia dove la speranza è di casa. Domenica 24 febbraio 2019 alle 17.30 nella sede del Movimento Pro Sanctitate di Palermo incontreremo Caterina Genna, Daniela Corradino, Francesca Lo Bello: mogli, madri, docenti, donne che ci introdurranno alla tematica, a partire anche da esperienze personali.