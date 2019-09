Test medicina, protesta Fgc a Palermo: "Non c'è meritocrazia senza uguaglianza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In occasione delle prove di accesso alla facoltà di Medicina, il Fronte della Gioventù Comunista (FGC) si è mobilitato in tutta Italia con azioni di protesta contro il numero chiuso nell’università. Manifestazioni di protesta ci sono state nelle università di Palermo così come a Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e decine di atenei in capoluoghi di provincia e regione. Mentre migliaia di aspiranti medici attendevano con ansia, alle porte dell’edificio 19 di Viale delle Scienze, l’inizio del fatidico esame, che seleziona 10.000 studenti su oltre 68.000 candidati, nell’ambito del numero programmato nazionale, non si sono fatti mancare gli interventi di protesta degli studenti che hanno denunciato:“è una selezione di classe".

"L’estrazione sociale degli studenti è diventato in Italia il primo fattore determinante dell’esito dei test. Come si può parlare ancora di meritocrazia?" ha commentato Lisa Longo, studentessa di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e responsabile FGC – «Le migliaia di studenti che non possono permettersi di prepararsi con corsi privati dal costo di migliaia di euro vengono duramente penalizzati durante queste prove. La professione medica è molto ambita perché i giovani percepiscono un futuro di precarietà e, per usare un eufemismo, “difficoltà” nel mondo del lavoro, ma col depauperamento della sanità in atto, neanche la scommessa di provare a studiare Medicina migliora le prospettive. L’Italia - ha aggiunto Longo- soffre da anni una cronica mancanza di personale medico e sanitario. Il saldo negativo tra chi va in pensione ed i nuovi medici continua ad aggravarsi, col risultato che in 7 anni abbiamo perso 9mila medici e mancano 50mila infermieri. È ormai chiaro che nella situazione attuale i test di Medicina servano solo ad assecondare i tagli alla sanità pubblica, tutto a vantaggio del privato»

