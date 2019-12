Comune premia il pittore Lo Iacono: "Avrà la tessera preziosa del mosaico Palermo"

Prestigioso riconoscimento per il pittore palermitano Filippo Lo Iacono: il sindaco Leoluca Orlando gli conferirà la tessera preziosa del mosaico Palermo. La cerimonia di consegna della pergamena è fissata il 18 dicembre alle 15 nella sede istituzionale di Villa Niscemi. Si tratta di una delle onorificenze più alte che la città di Palermo assegna a cittadini, o associazioni, che si sono contraddistinti, con passione e professionalità dando il loro contributo a Palermo “tessuto sociale” del capoluogo siciliano.

“Confesso - ha dichiarato Lo Iacono - che non me l’aspettavo, sarà un onore ricevere questo premio, è un riconoscimento per il lavoro che ho svolto in questi anni. Dedico questo premio a chi ha creduto in me e nel mio lavoro”. La notizia della premiazione è venuta fuori nel corso della conferenza stampa di ieri a Palazzo Comitini per presentare la personale di Lo Iacono che sarà visitabile da giorno 20 a Palazzo Jung.