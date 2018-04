A Palermo la terza catechesi itinerante rivolta ai giovani: interverrà Enza Maria Mortellaro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sarà la docente Enza Maria Mortellaro a tenere la terza delle catechesi itineranti rivolte ai giovani, il ciclo di incontri con gli autori organizzati dalla casa editrice “We Can Hope” di Termini Imerese e dalla parrocchia “San Giorgio Martire” di Caccamo per presentare il libro “Giovani e Vangelo. In cammino verso il Sinodo 2018”. L'appuntamento è a Palermo, presso la Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù in via Filippo Parlatore 67, giovedì 26 aprile, alle ore 20.30.

Interverrà anche il parroco padre Roberto Ciulla. L'autrice Mortellaro, allieva di don Pino Puglisi e componente dell'equipe apostolica della comunità dei Gesuiti di Altavilla Milicia, commenterà l’episodio evangelico del “giovane vestito d’una veste bianca”, il brano che la stessa ha commentato per il libro “Giovani e Vangelo”. Alla stesura del volume, edito appunto da We Can Hope, hanno partecipato dieci autori tra cui sacerdoti, coppie di sposi, giovani e consacrati. Con linguaggio immediato e scorrevole illustra le pagine del Vangelo cui protagonisti e destinatari sono i giovani, per accompagnarli verso il Sinodo 2018 voluto da Papa Francesco.

I proventi della vendita di “Giovani e Vangelo” sosterrà un progetto solidale a favore dei detenuti della casa circondariale “Cavallacci” di Termini Imerese (Palermo). Gli autori don Domenico Messina, Maria Fina e Ignazio Tabone, Maria Pina Fadale, Maria e Martin Milone, Paolo Curtaz, don Tiago Gurgel, Adriana Sorci, Enza Maria Mortellaro raccontano la pagina del vangelo che hanno commentato attraverso un ciclo di catechesi itineranti rivolte ai giovani.

I primi due incontri, con Paolo Curtaz ed i coniugi Tabone, si sono svolti a Caccamo e Villabate. Info: We Can Hope editore www.wecanhope.it mail: wecanhope1@gmail.com – Tel. 339/163156.