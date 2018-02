Terrasini, la carta d'identità diventa elettronica: attivato il servizio

Da ieri, a Terrasini, è attivo il servizio per il rilascio della carta di identità elettronica. Il documento si può richiedere allo sportello dei servizi demografici del Comune, in corso Vittorio Emanuele III, dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al pubblico, muniti di una fototessera (in formato cartaceo o elettronico), codice fiscale o tessera sanitaria.

Il nuovo documento d’identità non verrà rilasciato allo sportello ma spedito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente al cittadino, che lo riceverà entro sei giorni dalla richiesta, all'indirizzo da lui indicato o presso il Comune. Il costo complessivo per il rilascio/rinnovo della carta d’identità elettronica è di 22,20 euro. In caso di smarrimento, deterioramento o furto, il costo del rinnovo è di 27,61 euro. L'importo, in contanti, sarà riscosso allo Sportello carte di identità dall’operatore comunale.

"Al momento della richiesta della carta d'identità elettronica - spiega in una nota il Comune - ogni cittadino maggiorenne può dichiarare, se lo vuole (non è un obbligo), la volontà in merito alla donazione dei propri organi in caso di morte, secondo le norme previste dalle linee guida adottate dal ministero dell’Interno congiuntamente al ministero della Salute e adottate con delibera della Giunta comunale di Terrasini. All’atto della richiesta di rilascio della carta di identità elettronica, infatti, è possibile inserire nel sistema informativo trapianti (Sit) una dichiarazione in tal senso".

