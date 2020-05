Peschereccio disperso, secondo corpo trovato in mare vicino Ustica

Il corpo di un uomo è stato ritrovato in mare al largo di Ustica. Si tratterebbe del secondo dei marittimi del peschereccio "Nuova Iside". Lo rende noto la Guardia costiera, precisando che il cadavere è stato individuato dal traghetto che svolge servizio nella linea Palermo-Ustica.

Non è stato ancora dato un nome al corpo ritrovato senza vita. Attualmente sono ancora in corso le oprazioni di recupero della salma, che verrà presto trasferita sulla terraferma per il riconoscimento da parte dei familiari alla presenza del medico legale e del pm che si sta occupando del caso.

Continuano intanto le ricerche del terzo marittimo da parte della guardia costiera. L'altro ieri era stato recuperato il cadavere del 35enne Giuseppe Lo Iacono. Ieri le esequie in una Cinisi bardata a lutto.