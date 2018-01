Terrasini, accusa un malore e si accascia in strada: morto 21enne

Un malore improvviso mentre è al volante, la decisione di accostare e scendere dal mezzo, forse per chiedere aiuto. Poi le forze che vengono meno, i soccorsi e la corsa in ospedale quando, però, è ormai troppo tardi. Terrasini piange la morte di Riccardo Lo Bianco, 21 anni.

Secondo quanto ricostruito, il giovane lunedì sera era al volante della sua auto nei pressi di via Palermo e stava tornando a casa. Ha avuto il tempo di posteggiare e scendere dal mezzo quando le forze sono venute meno e si è accasciato in strada. A trovarlo svenuto per terra è stata la fidanzata, che ha cominciato a urlare per chiamare aiuto. A prestare i primi soccorsi è stato l'ex sindaco, medico, che passava da lì. Poi il giovane è stato affidato ai sanitari del 118, che lo hanno condotto all’ospedale civico di Partinico, dove però i medici hanno solo potuto constatare il decesso. Successivi accertamenti chiariranno le cause del decesso.

Tutta la comunità si è stretta attorno alla famiglia del giovane e su Facebook sono centinaia i messaggi di cordoglio, "Questa - scrive sul proprio profilo il sindaco Giosuè Maniaci - è una di quelle notizie che non vorremmo mai ricevere. Siamo senza parole ma vogliamo far sentire tutto il nostro affetto abbracciando l'intera Famiglia Lo Bianco Perna per la perdita del giovane Riccardo."

"Mi dispiace moltissimo - scrive un amico - ti avevo visto fino a qualche ora prima e mi hai lasciato con il sorriso sulle labbra come sapevi sempre fare, un abbraccio alla famiglia". E ancora: "Grazie per avermi onorato della tua conoscenza" o "Bellissimo ragazzo non sembra vero". "Una tragedia - scrive una ragazza . che mi colpisce profondamente. Lo conoscevo di vista ma dico come può un un ragazzo morire in una così giovane età? Quanta tristezza. Ecco queste sono quelle notizie che non vorresti mai sentire".