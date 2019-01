Terrasini in lacrime, morto l'ex sindaco Tano Favazza: "Perdiamo un punto di riferimento"

E' morto ieri, all’età di 82 anni, Gaetano Favazza, ex sindaco di Terrasini e per tanti anni, soprattutto nel periodo ’60-’90, esponente di punta a livello locale, provinciale e regionale della Democrazia Cristiana. Tano Favazza è stato un punto di riferimento per la comunità politica e per la cittadinanza terrasinese.

In due occasioni ha ricoperto la carica di sindaco del Comune di Terrasini, la prima volta nel periodo da luglio 1975 ad agosto 1977 e la seconda da maggio 1979 a giugno 1980. In altri periodi ha poi svolto i ruoli di assessore e consigliere comunale. Favazza è stato anche giornalista pubblicista e per decenni ha collaborato con il Giornale di Sicilia, con il ruolo di corrispondente da Terrasini.

Il sindaco Giosuè Maniaci e l’Amministrazione Comunale - si legge in una nota - esprimono sincero cordoglio e sentimenti di vicinanza alla famiglia per la morte di Gaetano Favazza. "La notizia della sua scomparsa – dichiara il sindaco Giosuè Maniaci - ci rattrista e ci addolora. Nella sua vita politica, sia nelle vesti di sindaco che di assessore, di consigliere comunale e di dirigente politico, Favazza si è sempre impegnato per il bene del proprio paese. Competenza, serietà, onestà e rispetto hanno sempre contraddistinto la sua attività politico-amministrativa e il suo impegno sociale. Gaetano Favazza - fratello di Salvatore, per decenni punto di riferimento degli emigrati terrasinesi e siciliani in America, e padre di Francesco, Roberto, Fabio, Carlo e Aldo, da sempre impegnati in campo politico e sociale - è stato uno dei migliori esponenti della classe dirigente del nostro paese, un uomo riservato, di sani principi e di grande bontà. Alla moglie, professoressa Anna Di Maggio, ai figli e ai parenti di Gaetano Favazza, le condoglianze mie personali ed a nome dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza".