Terrasini si riprende il mare: iniziati i lavori per recuperare l'accesso alla "Maidduzza"

Terrasini si riprende il mare. Ieri sono iniziati i lavori per sistemare la scalinata e il sentiero di accesso alla caletta della Maidduzza. L’appalto è stato assegnato alla ditta Lo Grasso Lorenzo-Impresa Edile e Stradale di Terrasini. Il sindaco Giosuè Maniaci ha emesso un’ordinanza con la quale dispone la chiusura temporanea al transito nell’area limitrofa interessata dai lavori. L'intervento di recupero e messa in sicurezza prevede il ripristino del piano di calpestio, danneggiato per effetto dell'erosione, e la manutenzione dei parapetti di protezione in legno. Dovrebbe concludersi entro un paio di settimane.

“Si tratta di un altro punto qualificante del nostro programma amministrativo – dichiara il sindaco - che sta per essere realizzato. C’è voluto del tempo. L’iter progettuale è partito circa un anno e mezzo fa, ma finalmente ce l’abbiamo fatta. Dopo avere acquisito tutti pareri necessari, dall’assessorato regionale Territorio e Ambiente, dal Genio civile di Palermo, dalla capitaneria di porto, dalla Soprintendenza ai beni culturali e dal Wwf, ente gestore della Riserva di Capo Rama, si lavora per rendere più sicuro e fruibile uno dei luoghi più belli di Terrasini, frequentato da numerosi bagnanti, turisti e visitatori”.

