Friggitrice in cortocircuito, scoppia incendio in un ristorante di Terrasini

Le scintille prima, le fiamme e il fumo poco dopo. Paura, sabato sera, per gestori e clienti del ristorante "All'Antica" di via Carlo Alberto dalla Chiesa a Terrasini, per un incendio divampato in cucina. Il fumo ha invaso tutti gli ambienti e sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri che hanno fatto allontanare i presenti e messo in sicurezza in locale.

Secondo quanto spiega il titolare a causare il rogo è stata una friggitrice in cortocircuito. "Una friggitrice - si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'attività - è andata in tilt. Ringrazio i carabinieri per la loro velocità e per aver messo tutto in sicurezza, i vigili del fuoco per la loro prontezza e la maestria nello spegnere le fiamme. Ringrazio amici, clienti e parenti per il sostegno e chi mi è stato vicino fino alla fine. Mi scuso nuovamente con tutti, il nostro staff vi aspetta tutte le sere".