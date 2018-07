Terrasini, nasconde la marijuana tra la biancheria stesa ad asciugare: arrestato

Aveva deciso di nascondere la marijuana mettendola in una busta tra i panni stesi ad asciugare, ma lo stratagemma non è sfuggito ai carabinieri. I militari di Terrasini hanno arrestato G.C., 30 anni, residente a Terrasini.

In casa sono stati trovati 40 grammi marijuana. Una parte era sul tavolo del tinello, pronta alla vendita, il resto era all’interno di una busta in plastica stesa tra i panni e coperta da un telo da mare. Giudicato per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.