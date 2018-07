"Termini Imerese, no all'iniziativa del sindaco di intitolare strada ad Almirante"

La Cgil di Termini Imerese si oppone alla decisione di intitolare una strada ad Almirante. “Senza voler entrare nel merito di valutazioni sulle persone, riteniamo politicamente e assolutamente inopportuna – dichiara il segretario generale della Cgil di Termini Imerese Ennio Li Greci - l'iniziativa del sindaco di Termini Imerese di intitolare una strada a Giorgio Almirante, colui che ha fondato la Repubblica di Salò, ha comandato squadre che davano la caccia ai partigiani e condiviso la vergogna delle leggi razziali. In una città come Termini Imerese, che ha dato i natali a molti partigiani di sicura fede democratica, e che ha intitolato strade a personaggi come Moro, Berlinguer, Mattarella, Pertini, Li Puma stona questa iniziativa, è del tutto fuori dal contesto. Riteniamo che il sindaco debba prendere la decisione di revocare la delibera della commissione toponomastica”. Oggi pomeriggio a Termini si è svolta una riunione di Auser, Anpi e altre associazioni per prendere posizione comune con un documento.