Da Termini allo Sperone (violando i divieti per il Coronavirus) per comprare hashish, arrestato

Da Termini Imerese a Palermo per comprare dosi di hashish. Un 35enne modenese, ma residente nel grosso centro alle porte di Palermo, C.P. è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'uomo, non rispettando le restrizioni imposte per il contrasto al Coronavirus, è stato sorpreso a bordo di un'Opel Corsa allo Sperone dai poliziotti del commissariato Brancaccio. Fermato per un controllo non ha saputo giustificare la sua presenza tanto lontano dal domicilio e, messo alle strette, ha consegnato agli agenti quasi 100 grammi di hashish, nascosti in parte dentro gli slip.

Nella sua abitazione a Termini Imerese, invece, gli agenti hanno trovato dentro un mobile della cucina materiale utile al taglio e al confezionamento della droga e nel giardino una grow box, utilizzata per allestire una piantagione indoor, con quattro vasi con piantine di marijuana di circa 10 centimetri. Per l'uomo sono scattate le manette e l'arresto è stato convalidato.