Catechista accusato di abusi su minori, sì al processo con rito abbreviato

Il gup Marco Gaeta ha accolto la richiesta di processo con rito abbreviato condizionato a una perizia psicologica e informatica avanzata dai difensori di Benedetto Salemi, l'ex catechista della chiesa Madre di Termini Imerese accusato di adescamento e violenza sessuale su minore, detenzione e produzione di materiale pedopornografico. L'uomo, arrestato a febbraio scorso, è un negoziante. Da anni attivo nel sociale, era anche impegnato nel volontariato in diverse associazioni onlus e per un lungo periodo di tempo è stato organizzatore di attività ludico-ricreative per minori.

Salemi avrebbe conosciuto la presunta vittima perché frequentava la sua cartolibreria. Le avrebbe proposto di darle ripetizioni scolastiche gratuite per aiutarla negli studi. Lei e la sua famiglia avrebbero accettato e così la ragazzina sarebbe andata più volte a casa dell’indagato. L’estate scorsa, però – secondo la ricostruzione dell’accusa – l’uomo avrebbe costretto la giovane a spogliarsi, l’avrebbe toccata e l’avrebbe anche ripresa con il cellulare. Un’ipotesi che Salemi, durante l’interrogatorio di garanzia, ha respinto: ha ammesso di conoscere la ragazza, di averle dato lezioni, ma ha negato fermamente di aver abusato di lei.

L'uomo ha precedenti specifici: è già stato condannato nel 2003 dal tribunale di Termini per detenzione di materiale pedopornografico e nel 2007 dai giudici di Siracusa per lo stesso reato. L’inchiesta più recente è nata dopo che Salemi è stato fermato dalla polizia mentre era sul suo scooter senza casco assieme alla ragazza: visti i suoi precedenti, i poliziotti si sono insospettiti. All’uomo è stato sequestrato il cellulare, sul quale sarebbe stato ritrovato materiale pedopornografico, e la ragazzina è stata sentita dagli investigatori. Il processo comincerà il 28 febbraio.

Gallery