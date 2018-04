Vertenza Blutec, la rabbia delle tute blu: gli operai occupano il Municipio di Termini

Hanno occupato il Municipio di Termini Imerese chiedendo un intervento deciso del governo nazionale. Così operai della Blutec e sindacati reagiscono alla nuova battuta d'arresto del processo di rilancio dello stabilimento ex Fiat. "Il silenzio del governo nazionale, garante dell'accordo tra Invitalia e Blutec, non è giustificabile. Per questo abbiamo deciso di occupare il Comune di Termini Imerese. Vogliamo risposte concrete per i mille lavoratori e per il rilancio del sito. E chiediamo subito la convocazione al Mise", spiegano Fiom, Fim e Uilm.

"Sono già trascorsi - aggiungono i sindacati - venti giorni da quando Invitalia ha avviato le procedure per ottenere da Blutec la restituzione di venti milioni, una quota dei finanziamenti pubblici destinati alla ripresa produttiva dello stabilimento ex Fiat. Ma nulla è cambiato. Senza risposte continueremo con azioni di protesta". "Gli operai ex Fiat hanno bisogno di risposte - sottolinea il segretario regionale della Fiom Roberto Mastrosimone - si convochi subito un incontro".

Invitalia, l'advisor del ministero dello Sviluppo economico, incaricato di valutare le offerte per il rilancio del polo industriale, ha avviato le procedure per ottenere da Blutec, la società che ha riaperto lo stabilimento di Termini Imerese due anni fa, la restituzione di 20 milioni, una quota dei finanziamenti pubblici destinati alla ripresa produttiva. Sono 120 su circa 700 ex Fiat, gli operai rientrati al lavoro da quando Blutec ha riaperto la fabbrica; circa 570 i lavoratori ex Fiat in cig. Intanto, martedì prossimo è stato fissato un incontro in prefettura a Palermo sulla vertenza. Ma gli operai annunciano "barricate". Già in settimana, in occasione della Targa Florio, quando la storica corsa automobilistica farà tappa nel piazzale antistante la fabbrica di Termini Imerese, gli operai hanno deciso di manifestare con un sit in.

Da Palazzo d'Orleans, il presidente Nello Musumeci ha sottolineato che ''il governo regionale sta già seguendo la vicenda. Insieme all'assessore alle Attività produttive - ha spiegato - ho incontrato i vertici dell'azienda di Termini Imerese e apprezziamo l'impegno del mondo sindacale affinché venga trovata una soluzione. Subito dopo l'approvazione della legge Finanziaria e del Bilancio, ci faremo promotori di un incontro al ministero dello Sviluppo economico per tentare di trovare una risposta concreta per i lavoratori e per il rilancio del sito".

Nei giorni scorsi il sindaco di Termini, Francesco Giunta, si era rivolto al Capo dello Stato Sergio Mattarella sottolineando come "I ritardi accumulati in questi mesi, il mancato coinvolgimento nel piano di reimpiego del personale dell'indotto e la mancanza di commesse" abbiano "spento le speranze di un territorio per troppo tempo mortificato".

“Senza se e senza ma, sto con i lavoratori della Blutec di Termini Imerese che oggi hanno occupato pacificamente il Palazzo comunale per chiedere di essere ricevuti in Prefettura e al ministero dello Sviluppo economico". Dice Carolina Varchi (FdI), che aggiunge: "Conosco personalmente le storie di molti fra loro e chiedo con forza che non siano le vittime sacrificali di un gioco al massacro, fra le industrie che da anni si giocano l’egemonia sulla zona industriale termitana. Dei proclami che Renzi venne a fare qualche anno fa non è rimasto nulla. La politica non si intesti più battaglie che non può combattere. Spero che il presidente Musumeci porti questo grido d’aiuto dei siciliani al tavolo dell’esecutivo nazionale. Fratelli d’Italia intende collaborare affinché si instauri un confronto operativo da cui dipenderanno le sorti dei lavoratori e delle loro famiglie".