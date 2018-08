Termini Imerese, statale invasa dal fango: traffico bloccato

Si rompe una condotta idrica, traffico provvisoriamente bloccato a Termini Imerese sulla strada statale 113 "Settentrionale Sicula". Lo rende noto l'Anas, che ha inviato dei mezzi per la rimozione del fango dalla carreggiata in direzione Palermo al km 214,500. Sul posto, l'Anas ha pure inviato una squadra di addetti per la gestione della viabilità, momentaneamente deviata su strade secondarie segnalate in loco.

