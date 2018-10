Termini Imerese, cavi di rame rubati dal deposito ferroviario: tre arresti

Lo scorso 13 settembre il furto di una cospicua quantità di cavi in rame dal deposito ferroviario di Termini Imerese, oggi tre arresti. I carabinieri hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per Roberto e Francesco Canta, di 37 e 40 anni. Mentre per Salvatore La Bua è scattato l'obbligo di dimora.

I tre erano stati visti armeggiare con i cavi, ma erano riusciti a scappare lasciando sul posto oltre 20 metri di oro rosso. I carabinieri li avevano però riconosciuti e hanno avviato le indagini, fino all'arresto per ricettazione.