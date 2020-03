Termini Imerese, cattivi odori nell'area industriale: chiesto l'intervento dell'Arpa

Ancora odori forti e sgradevoli nell'area industriale di Termini Imerese, nonostante lo stop alle attività dell'impianto di compostaggio Ecox. A denunciare il fatto sono la Cgil Palermo e la Cgil di Termini Imerese che chiedono un incontro urgente all'Arpa per conoscere lo stato di avanzamento dei controlli sul territorio termitano e il loro esito, in particolare nella zona dell'area industriale.

"Occorre accelerare le procedure burocratiche affinché si faccia chiarezza definitiva al più presto e si scongiurino problemi legati alla salute - dichiarano Calogero Guzzetta, segretario Cgil Palermo, e Laura Di Martino, responsabile Camera del Lavoro zonale di Termini Imerese - In questo momento di emergenza per il Coronavirus, il territorio di Termini Imerese si trova in una situazione di ulteriore disagio, aggravata dal potenziale pericolo provocato dalle insopportabili emissioni odorigene e da tutto ciò che ne consegue".

"E' indispensabile una tempestiva verifica sulla regolarità dello smaltimento dei rifiuti, in particolare liquidi - aggiungono - Chiediamo pertanto alle autorità preposte di attivare con urgenza tutte le procedure previste dalla normativa vigente, al fine di scongiurare ripercussioni sulla salute e la sicurezza di lavoratori, cittadini e passanti. Il persistere di questa condizione sta ulteriormente danneggiando l'economia termitana".